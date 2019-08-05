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В центре Рязани компания пьяных мужчин оказала сопротивление полиции

В ночь на понедельник, 5 августа, на улице Затинной в Рязани сотрудникам полиции пришлось успокаивать нетрезвую компанию молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о шумной компании во дворе одного из домов. Прибывший на место наряд, обнаружил там компанию из 10 человек, часть из которых распивала спиртное. Полицейские сделали замечание и потребовали прекратить нарушать общественный порядок, но молодые люди из проигнорировали. После этого на место были вызваны дополнительные силы полиции. 

Противоправные действия были прекращены, а четверых наиболее пьяных и агрессивных нарушителей было решено доставить в отдел. При задержании двое нарушителей – жители Рязани 23 и 24 лет – оказали сопротивление.

Сообщается, что на двоих задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство, их могут арестовать на срок до 15 суток. Материалы в отношении двоих мужчин, оказавших сопротивление, передали в Следственный комитет. На них может быть возбуждено уголовное дело. 

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