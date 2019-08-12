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В Академии ФСИН выбрали лучшие аудитории

К культурно-массовой и творческой деятельности в загородном учебном центре академии подход особый. В период адаптации в новом коллективе это служит своего рода психологической разгрузкой. С помощью природных подручных материалов напротив своих казарм курсанты выложили символы, характеризующие именно их факультет. Приятно отметить, что, несмотря на соревновательный момент, первокурсники охотно друг другу помогали.

По результатам конкурса самыми творческими и аккуратными признаны курсанты-экономисты 121 учебной группы, на втором месте команда 123 учебной группы, бронзовыми призерами в творческом задании стали команды 122 и 132 учебных групп – это экономисты и психологи. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!

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