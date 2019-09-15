В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с Александром Новиковым. Напомним, ранее в передаче «Человек и закон» прошла информация, что Новикова, сироту, инвалида детства, вычеркнули из очереди на получение жилья.



В администрации Рязани отметили, что Новикова признали малоимущим и поставили на учёт, как нуждающегося в получении жилья. При этом Александр был включён в отдельный список людей, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма.



С 1 января 2018 года постановление правительства России, по которому Александра включили в этот список, утратило силу.



– Право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 № 987н Новиковым не было подтверждено, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.



После этого Новикова вновь включили в список на внеочередное получение жилья, но срок отсчитывался уже с даты подачи нового заявления в июле 2017 года. Информацию об этом довели до опекуна молодого человека – Галины Веселовой. 12 августа 2019 года Новиков подал заявление в МФЦ о признании его малоимущим. Сейчас по его заявлению приводятся необходимые бюрократические процедуры. Как только Новикова официально признают малоимущем, ему предложат отремонтированное жилое помещение общей площадью 31,5 кв.метров на улице Циолковского в Рязани. Сообщается, что Александру временно выделена комната в общежитии, но там он не живёт.



В субботу, 14 сентября, с Новиковым и его опекуном Галиной Веселовой встретилась глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она подробно рассказала им о сложившейся ситуации.

