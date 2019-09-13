В администрации Рязани произошли кадровые изменения

На сайте администрации Рязани появилась информация о кадровых изменениях. Теперь все заместители главы администрации временно стали исполняющими обязанности. Также с приставкой и. о. работают начальники некоторых управлений.



Связано это с тем, что гордума назначила главой администрации Рязани Елену Сорокину. Ей предстоит сформировать свою команду. Претендентов на должности заместителей будет необходимо согласовать с депутатами.



Кроме того, в структуре администрации освободилось место первого заместителя главы, которое занимала Елена Сорокина.

