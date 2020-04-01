В администрации рассказали, как в Рязани дезинфицируют общественный транспорт

7info 2
Новости Рязани

В Рязанской области началась процедура формирования нового состава Общественной палаты региона

Министерство по делам территорий и информационной политике сообщает, что 26 марта 2020 года началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий о коронавирусе в регионе: Ситуация контролируемая, она стабильна

28 марта состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром здравоохранения региона Андреем Прилуцким . Андрей Прилуцкий рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани уточнили список магазинов, которые могут работать в нерабочую неделю

В Рязанской области уточнили список магазинов, которые могут продолжать работу в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Изменения внесены в...
Узнать больше
Новости Рязани

Пищевые предприятия Рязани готовы к повышенному спросу

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области выполняют все поступающие от торговых сетей заказы на поставку продуктов питания, в том числе, и...
Узнать больше
Акценты

Какие законы вступают в силу в апреле

Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше
-

В связи с угрозой распространения коронавируса в Рязани ежедневное дезинфицируют коммерческий и муниципальный транспорт. Как сообщает сайт администрации города, 31 марта дезинфекцию прошли 140 автобусов и троллейбусов и около 300 маршруток.

Транспорт обрабатывают в автопарках и на линии после каждого рейса. Остановки дезинфицируют специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Водители и кондукторы обеспечены масками и перчатками в необходимом объёме.

Управление транспорта контролирует пассажиропотоки для принятия решения о закрытии ряда маршрутов. Уже приостановлена работа маршруток №№50, 70, 90, 41, 33, 82, 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96, 98. На 50% сократилось количество машин на маршрутах №№46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.

В автобусах и троллейбусах ограничили количество пассажиров. Теперь в автобусах малого класса пассажиров размещают строго по местам для сидения, а автобусы среднего и большого класса должны предусматривать вместимость с загрузкой не более 50%. За этим должны следить кондукторы и водители.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В администрации рассказали, как в Рязани дезинфицируют общественный транспорт

Новости Рязани
В связи с угрозой распространения коронавируса в Рязани ежедневное дезинфицируют коммерческий и муниципальный транспорт. Как сообщает сайт администрации города, 31 марта дезинфекцию...
Узнать больше

В Рязанской области создали карту расположения магазинов

Новости Рязани
Со 2 апреля начинает функционировать карта размещения торговых объектов, на которую нанесены магазины федеральных и региональных торговых сетей и магазины шаговой доступности...
Узнать больше

В Рязанскую область приехало более 20,5 тысяч «туристов»

Новости Рязани
Поручение учитывать прибывших в регион для борьбы с распространением коронавируса дал губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей за 31 марта от 7info

Новости Рязани
https://youtu.be/HBndpRE6j-w В районах Рязанской области начали дезинфекцию. В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться...
Узнать больше

Первый рязанец, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из больницы

Новости Рязани
Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Мужчину выписали из больницы имени Семашко. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Новости Рязани
Напомним, бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, бывший депутат Рязанской областной Думы Владимир Викторович Морозов скончался на 60-м году жизни 29 марта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Оценена возможность обнаружить коронавирус до первых симптомов

Муж зверски убил жену на глазах у сына на Урале

Мать и двоих детей убили в квартире в Волжске