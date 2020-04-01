В администрации рассказали, как в Рязани дезинфицируют общественный транспорт

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Рязани ежедневное дезинфицируют коммерческий и муниципальный транспорт. Как сообщает сайт администрации города, 31 марта дезинфекцию прошли 140 автобусов и троллейбусов и около 300 маршруток.

Транспорт обрабатывают в автопарках и на линии после каждого рейса. Остановки дезинфицируют специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Водители и кондукторы обеспечены масками и перчатками в необходимом объёме.

Управление транспорта контролирует пассажиропотоки для принятия решения о закрытии ряда маршрутов. Уже приостановлена работа маршруток №№50, 70, 90, 41, 33, 82, 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96, 98. На 50% сократилось количество машин на маршрутах №№46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.

В автобусах и троллейбусах ограничили количество пассажиров. Теперь в автобусах малого класса пассажиров размещают строго по местам для сидения, а автобусы среднего и большого класса должны предусматривать вместимость с загрузкой не более 50%. За этим должны следить кондукторы и водители.