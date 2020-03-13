Увеличилось число рязанцев, попавших под наблюдение из-за коронавируса

В Рязанской области увеличилось число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса. Информацию об этом опубликовал сайт регионального управления Роспотребнадзора.



Напомним, ранее сообщалось, что под наблюдением находится 49 человек. В пятницу, 13 марта, это число увеличилось до 52. В основном, они приехали в Рязань и область из Италии.



– На территорию Рязанской области прибыло из неблагополучных стран 78 человек, – говорится в сообщении ведомства.



Также сообщается, что у 26 обследованных вирус не обнаружен.

