Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В субботу, 14 сентября, в Рязани прошло торжественное открытие XVII фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Костюмированное шоу прошло в формате тематической вечеринки в стиле 20-х годов прошлого века. В этом году фестиваль отметил своё 30-летие. Впервые он состоялся в Рязани в 1989 году и с тех пор проводится каждые два года.

В субботу, 14 сентября, в КДЦ «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма об уроженце Рязанской области Георгии Карловиче Вагнере. На премьеру приехали гости разных городов: Москвы, Богородицка, Скопина, Сергиева Посада, Спасска и других.

Вологодский театр кукол показал в Рязани спектакль «Маугли. Книга джунглей» по мотивам произведений Редьярда Киплинга. Знакомая всем история о мальчике, воспитанном в волчьей стае, получила новую жизнь в формате представления театра теней.

В Рязанском областном театре кукол показали спектакль «Луна для всех одна». Над постановкой в течение 6 дней трудились театралы из 9 стран мира – России, ЮАР, Португалии, Великобритании, Бразилии, Ирана, Японии, Австралии и США. Премьерный показ прошёл на фестивале театров кукол «Рязанские смотрины».

21-летняя жительница Рязани Мария Селиверстова стала участницей шоу «Танцы на ТНТ». Рязанка приняла участие в 6 сезоне проекта. Она станцевала в рамках кастинга в Краснодаре.

В воскресенье, 15 сентября, в Лесопарке прошёл ежегодный благотворительный пробег «Спорт во благо». Организатором выступила рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца». В этом году на пятом, юбилейном пробеге собрались взрослые и дети, спортсмены и любители, бизнесмены и опытные атлеты.

В воскресенье, 15 сентября, в Рязани прошел ежегодный открытый легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста». Старт был дан на Соборной площади. Участниками кросса стали учащиеся спортивных, общеобразовательных школ, а также все желающие, которые предпочитают активный отдых. Более 600 человек в разных возрастных группах пробежали «соборную версту». Победители получили призы, медали и памятные грамоты.

Рязанцы вместе актёрами пермского театра кукол побывали в Стране чудес

Рязанцы увидели самую печальную историю любви в исполнении сахалинских актёров

В Рязани Санкт-Петербургский театр показал остро-социальный спектакль «Биография»

В субботу, 14 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» Мытищинский театр кукол «Огниво» представил спектакль «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

В воскресенье, 15 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» Санкт-Петербургский театр кукол «Сказки» показал спектакль «История бабочки».

В рамках фестиваля «Рязанские смотрины» театр кукол города Пловдив показал спектакль «Болен здрав носи» по мотивам болгарской народной сказки.

Рязанская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

ФК «Рязань» проиграл домашний матч «Арарату»