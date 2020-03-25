Установлена причина массовой гибели птиц на улице Белякова

Главное управление ветеринарии Рязанской области сообщило результаты проверки массовой гибели птиц на улице Белякова в Рязани.

Напомним, трупы ворон и грачей были найдены в парке в марте 2020 года. Сначала информация об этом появилась в социальной сети, затем на место выезжали специалисты.

– Лабораторные исследования на наличие возбудителей гриппа птиц, орнитоза, болезни Ньюкасла, сальмонеллеза отрицательны, – говорится в сообщении ветеринаров. – У части трупов павшей птицы выявлены возбудители паразитарных заболеваний – нематоды и кокцидии.

В ходе проведения исследований в трупах птицы были выявлены инвазионные заболевания, а также в кормосмесях и трупах птицы обнаружен рост грибов рода Aspergillus и Fusarium. Данные виды являются токсичными грибами и вызывают такие заболевания, как аспергиллез и фузариотоксикоз. Анализируя полученные результаты исследований можно сделать вывод, что данные грибы попали в организм птиц при поедании зараженного корма. При острой форме заражения птица гибнет в течении 1-3 дней и смертность достигает 80-100%.

