Ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе

В понедельник, 12 августа, ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе Валентин Гусев. Ему было всего 59 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В органах СЭС Валентин Гусев проработал более 30 лет. Сначала в Шацком районе, затем в Касимовском. С 2005 года он был главным санитарным врачом в трёх районах Рязанской области – Касимовском, Пителинском и Клепиковском.



РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

