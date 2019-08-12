На главную Рязань Общество Ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе
РязаньОбщество

Ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе

В понедельник, 12 августа, ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе Валентин  Гусев. Ему было всего 59 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В органах СЭС Валентин Гусев проработал более 30 лет. Сначала в Шацком районе, затем в Касимовском. С 2005 года он был главным санитарным врачом в трёх районах Рязанской области – Касимовском, Пителинском и Клепиковском. 

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В рязанском посёлке отключат холодную воду

Ушёл из жизни начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе

Полицейские из Рязани стали призёрами Всемирных игр полицейских и пожарных

СК проверит лагерь под Рязанью, откуда уехали дети из Иркутской области

Стендовая стрельба. Рязанские охотники стреляют метко!

В рязанском цирке сменился директор

В Скопинском районе продолжается уборочная

Суд продлил арест Сергею Карабасову

Рязанские активисты попросили власти проконтролировать ход ремонта двора на улице Космонавтов

В Рязанской области прошёл фестиваль «Слава Добрыни»

Водитель, подозреваемый в смертельном ДТП в Ряжском районе, был нетрезв

В Рязани продолжается фестиваль современного искусства «Параллели»

Рязанку задержали за убийство младшего брата

В субботу в Рязани отменят ярмарку выходного дня

В Академии ФСИН выбрали лучшие аудитории

Известные артисты выступили в Главном клиническом госпитале МВД, где лечатся пострадавшие в Дагестане рязанские полицейские

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани состоялся круглый стол «Безопасный интернет для всех!»

Что интересного случилось в Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Рязани на три дня перекроют движение по улице Островского