Урожай тепличных овощей в Рязанской области вырос в 14 раз

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В 2020 году в России в целом и в Рязанской области в частности планируют собрать рекордный урожай овощей закрытого грунта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. 

В Рязанской области за период с начала 2020 года по 24 марта тепличных овощей произведено в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Причина существенного роста в том, что до недавнего времени в регионе работали лишь два небольших тепличных комплекса: ООО «Ветер перемен» в Рыбновском районе (площадь 2,6 гектара) и фермерское хозяйство Аксиньи Рустамян в Рязанском районе (площадь 0,4 га). А осенью 2019 года в Рыбновском районе введён первый этап тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи» площадью 11,25 га.

С начала 2020 года в зимних теплицах Рязанской области собрано 1,7 тысячи тонн овощей, в том числе 986 тонн тепличных огурцов и 722 тонны томатов.

В России в целом с начала 2020 года производство тепличных овощей увеличилось на треть. Прибавка особенно актуальна по томатам: на импорт приходится около 40% от общего объема потребления. А в условиях слабого рубля рост цен на импортную продукцию неизбежен. Переход на отечественную продукцию позволит сохранить цены на базовые овощи на приемлемом уровне.

По данным Минсельхоза России, к середине марта 2020 года в зимних теплицах собрано 198,4 тысяч тонн овощей – на 33,6% выше показателя 2019 года (148,5 тыс. т). Больше всего мы прибавили в производстве тепличных огурцов – 42% (до 142 тыс. т). Томатов вырастили на 17,7% больше (52,5 тыс. т), прочих зеленых культур – почти на 40% больше (3,9 тыс. т).

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