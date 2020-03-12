Уровень воды в рязанских реках понижается

На территории Рязанской области наблюдается понижение уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.



Так, за сутки уровень в реке Пара у населённого пункта Красная Яблонька Сапожковского района опустился на 10 сантиметров. Теперь он составляет 130 сантиметров.



Уровень воды в реке Ранова у Шелемишево в Скопинском районе понизился на 5 сантиметров, составляет 25 сантиметров.



В Путятинском районе в черте населённого пункта Чернеевка в реке Пара вода опустилась на 5 сантиметров, её уровень составляет 10 сантиметров.



По состоянию на 10.00 11 марта на контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области находится подтопление 6 низководных мостов:



— низководный мост через реку Ранова у населенного пункта Шелемишево Скопинского района;



— 2 низководных моста через реку Пара между селелам Береговое и Летники, а также у населенного пункта Чернеевка Путятинского района;



— три низководных моста через реку Пара в Сапожковском районе у населенных пунктов Скит Свято-Данилова монастыря, Красная Яблонька и Дмитриевка.



В Скопинском и Путятинском районах имеются объездные пути. В Сапожковском районе у деревни Красная Яблонька, Дмитриевка, населённого пункта Скит Свято-Данилова монастыря спланирована работа лодочных переправ, которыми перевезено 54 человека.



В связи с пропуском паводковых вод на реке Цне прекращено движение по понтонному мосту у села Купля Шацкого района. Имеется объездной путь.



Жизнеобеспечение населения не нарушено. Организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, полиции, скорой медицинской помощи, спланирована работа социальных служб.

