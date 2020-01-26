Улица дворян

РИА «7 новостей» продолжает проект о районах города Рязани. Мы начали с истории Советского района. На прошлой неделе мы рассказали об истории улицы Есенина, сегодня поведаем об истории одной из двух улиц – Николодворянской и Полонского, которые более века назад были одним целым.

В дореволюционные годы улица была заметно длиннее. Она начиналась от верхнего городского сада и доходила до улицы Астраханской (Ленина), за перекрёстом плавно переходила в Александровскую (Праволыбедскую).

Название улицы возникло неслучайно – в честь Николодворянского храма, который является одним из старейших в Рязани. Имеет статус памятника истории, культуры и архитектуры федерального значения.

В то время улица считалась по-настоящему престижной: здесь жили известные жители Рязани – поэт Яков Полонский, основатель рязанского художественного музея А.А. Киселев-Камский, купец Лебедев, общественно-значимое строительство вел меценат С. Живаго.

На две части улицу разбили 8 августа 1919 года: в соответствии с постановлением горсовета часть улицы до поворота к улице Ленина получил название Полонского, а от поворота – улица Свердлова. Прежнее название – Николодворянская – улица получила в декабре 1993 года.

Министерство культуры располагается в доме 22 по улице Николодворянской. Сооружение, построенное в XIX веке неизвестным архитектором, является объектом культурного наследия. Ансамбль включён в единый государственный реестр.

По соседству с ним находятся Дом Салтыкова-Щедрина (ул. Ленина, 42) и Первая казённая гимназия (ул. Ленина, 53).

Также на улице размещён бюст Михаила Салтыкова-Щедрина, который открылся в Рязани 11 апреля 2008 года. Писатель жил в Рязани с марта 1858 по апрель 1860 года (о чём гласит мемориальная доска на доме писателя). Считается, что именно в рязанский период жизни он впервые получил официальное признание как писатель.

Автором памятника стал заслуженный художник России Иван Черапкин. Памятник установили в связи со 150-летием с момента назначения Салтыкова-Щедрина на должность вице-губернатора в Рязань.

Также на улице расположены жилые дома. В частности, двухэтажное здание (ул. Николодворянская, д. 11) построено в 1917 году. Двухэтажный дом имеет общую площадь всех помещений 470.30 квадратных.

Ещё один жилой дом с фасадом голубого цвета построили в Рязани в 1917 году (ул. Николодворянская, д. 20). Общая площадь – 352.40 квадратных метров.

Возле здания минкульта расположилось Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области (Николодворянская ул, 18А), а также крупные торговые центры.

Здесь же находится Русская классическая школа №7 – двухэтажное здание в стиле позднего классицизм с более чем вековой историей. До наших дней архитектурное сооружение дошло до наших дней почти без изменений – симметричный фасад украшают два невысоких фронтона и портики. На верхнем этаже красуется лепнина.

На следующей неделе мы расскажем о второй улице, которая до революции была единым целым с Николодворянской – улице Полонского.

Список источников:

http://info.rounb.ru/e-lib/rues/polonskogo.html

https://www.rznodb.ru/liter_map/9/14.htm

http://portal-logos.ru/index.php/svyatyni-zemli-ryazanskoj/palomnichestvo/item/1243-zabytye-ulitsy-ryazani

http://docs.cntd.ru/document/430630713

https://laperuz.com/ministerstvo-kultury-i-turizma-ryazanskoj-oblasti/

http://dom.mingkh.ru/ryazanskaya-oblast/ryazan/257324

https://www.rznodb.ru/liter_map/7/9.htm