Создана петиция против строительства в Лесопарке Рязани

В интернете появилась петиция против строительства в Лесопарке Рязани.



Автор петиции Татьяна Важник отмечает, что вновь был поднят вопрос о строительстве в Лесопарке школы. При этом, как напоминает Татьяна, этот вопрос уже поднимался на публичных слушаниях и поддержки у горожан не нашёл.



Ранее сообщалось, что школы собираются построить в Кальном, но там не нашлось подходящего участка, после чего вновь обратили внимание на Лесопарк.

