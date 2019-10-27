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Создана петиция против строительства в Лесопарке Рязани

В интернете появилась петиция против строительства в Лесопарке Рязани.

Автор петиции Татьяна Важник отмечает, что вновь был поднят вопрос о строительстве в Лесопарке школы. При этом, как напоминает Татьяна, этот вопрос уже поднимался на публичных слушаниях и поддержки у горожан не нашёл. 

Ранее сообщалось, что школы собираются построить в Кальном, но там не нашлось подходящего участка, после чего вновь обратили внимание на Лесопарк. 

– Необходимо строить школы в жилых кварталах, в шаговой доступности от дома ребёнка, – пишет автор петиции.

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