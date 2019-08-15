РИА «7новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 69. Советская PR-кампания. Как продвигали крестьянские займы?

«Каждому бережливому заём люб: платишь 87 копеек, а получаешь рубль». Пока Есенин писал о русской деревне, а Мандельштам приходил к философскому осмыслению действительности, Маяковский не избегал в своем творчестве социалистического реализма. Весьма показательно в этом смысле стихотворение «Четыре выгоды крестьянского выигрышного займа». Кроме доступной цены поэт пропагандировал пятак дохода на каждый рубль, 1006 выигрышей по одной облигации и быстрое получение ссуды. Стихи и частушки Маяковского – лишь часть масштабной агитации, которую развернула советская власть. Вспомнить хотя бы «12 стульев»: Бендер и Воробьянинов плывут по Волге на пароходе, который участвует в агитационном круизе.

За 5 лет, с 1922 по 1927 гг., было 16 выпусков облигаций. Займы предусматривались двух категорий, в зависимости от номиналов: от 1 до 100 рублей распространялись среди населения, от 100 рублей и 10 тысяч предназначались для предприятий. Крестьянские займы были рассчитаны на сельских жителей. В 1924 году такой заём был выпущен сроком на 2 года 9 месяцев. Ценные бумаги принимались в уплату единого сельскохозяйственного налога, а их владельцам гарантировался доход 5% годовых и участие в выигрышных тиражах. А во время второго Крестьянского займа 1925 года приобретатели облигаций могли получить уже 12% годовых. Всего выигрышных крестьянских займов было три, на 40 млн рублей. Номинал облигаций не превышал 50 рублей, а самыми распространенными были 5-рублевые, ведь такая сумма была по силам небогатому сельскому населению.