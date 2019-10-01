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Сотрудники рязанского следственного управления навестили ветеранов

Сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области навестили ветеранов в Международный день пожилого человека. Они посетили областной клинический госпиталь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники поздравили ветеранов войн и пациентов гериатрического центра с праздником и пожелали крепкого здоровья и заботы близких. После поздравлений пациенты увидели концерт учеников школы № 3. Учащиеся подготовили праздничные номера с песнями и танцами. Также они своими руками сделали открытки для ветеранов.

Растроганные пациенты поблагодари гостей и отметили, что такие праздники способствуют выздоровлению.

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