Сотрудники ГИБДД проводят акцию «Рязань против тонировки»

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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтёрами и водителями проводят акцию «#Рязаньпротивтонировки». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Очередной этап акции прошёл на Солотчинском посту ГИБДД в Рязани. 

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