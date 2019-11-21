Состоялась неформальная встреча двух губернаторов

21 ноября в Калуге состоялась неформальная встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с главой Калужской области Анатолием Артамоновым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.



Встреча прошла в рамках визита Николая Любимова на празднование 65-летия средней образовательной школы №8 г. Калуги, которую губернатор Рязанской области окончил в 1988 году.



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Глава Рязанской области преподнес калужскому коллеге сувенирный комплект «Рязань – Новогодняя столица 2020». Участники встречи поделились воспоминаниями о совместной работе, обсудили перспективы взаимодействия регионов и совместные проекты.

