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Следственный комитет РФ выпустил серию программ «Чудеса криминалистики»

Развитие современного общества в цифровую эпоху, новые знания и технологии, безусловно, сказываются и на тех, кто выбирает преступный путь, полагая, что принимаемые меры конспирации не позволят их идентифицировать. Однако современные следователи-криминалисты Следственного комитета России давно доказали, что преступнику не удастся целиком и полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия. Техническая оснащённость в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России позволяют нашей криминалистической службе зафиксировать даже те следы преступления, что неосязаемы и не видны человеческому взору.

Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое – все это под силу криминалистам Следственного комитета. Строго научная основа и, как следствие, неоспоримые доказательства в уголовном деле… о том, как это возможно, смотрите в серии программ «Чудеса криминалистики».

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