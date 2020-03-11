В возрасте 87 лет скончался клирик Рязанской епархии диакон Анатолий Жутаев. Он был уроженцем рязанского города Спасска, окончил Рязанское художественное училище и позже Московский полиграфический институт (по специальности художник-график). Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.



В 1995 году был рукоположен в сан диакона архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном. С того времени местом служения отца Анатолия был Никольский храм города Рыбное. Последние годы по состоянию здоровья он уже не участвовал в богослужениях.



Отпевание новопреставленного диакона Анатолия состоялось 10 марта в Никольском храме.

