Шестеро рязанских мастеров джиу-джитсу возглавили мировой юниорский рейтинг за 2019 год

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) подвела итоги 2019 года и опубликовала мировой рейтинг лучших юниоров. Рязанские мастера джиу-джитсу из «Юпитера», «Евпатия Коловрата» (г. Спасск-Рязанский) и «Витязя» (Рязанский район) заняли шесть первых мест в мировом рейтинге по итогам минувшего года. Они триумфально выступили на первенстве мира до 18 лет и до 21 года в Абу-Даби (ОАЭ, 15-25 ноября), завоевав 6 золотых и 2 серебряные медали в личном первенстве и «золото» в командном смешанном турнире. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



В возрастной категории до 18 лет лидерство в весовой категории 70+ кг в обеих дисциплинах – «Не-Ваза» и «Файтинг» – у воспитанницы «Юпитера», трехкратной победительницы первенства мира-2019 и двукратной победительницы первенства Европы-2019 Маргариты Якушкиной соответственно, 600 и 200 очков. В этом же возрасте в «Не-Вазе» в весе до 63 кг на первой строчке мирового рейтинга Валерия Фокина (СШ «Евпатий Коловрат») – 600 очков, а в весе до 57 кг второе место у Ульяны Ветренко (СШ «Витязь») – 320 очков.



В возрастной группе до 21 года лидерами мирового рейтинга стали «юпитерцы»: в «Не-Вазе» – Виталий Горинский (вес до 85 кг) – 480 очков и Валентин Самохин (вес 94+ кг) – 600 очков, в «Файтинге» – Алексей Пяткин (вес 94+ кг) – 600 очков. В весе до 94 кг в «Файтинге» второе место у Александра Олейникова – 760 очков.



В шаге от лидирующей тройки, на четвертом месте завершил год «юпитерец» Вадим Николаев (до 18 лет, «Файтинг», вес 81+ кг) – 160 очков, на пятом месте Егор Асташов (до 18 лет, «Не-Ваза», вес 81+ кг) – 160 очков, седьмые места в «Файтинге» до 18 лет занимают Владислав Самохвалов (вес до 60 кг) – 160 очков и Егор Фаюстов (вес до 66 кг) – 120 очков, десятое – Марат Кипов (вес до 73 кг, все из «Юпитера») – 120 очков. В группе до 21 года в «Не-Вазе» пятое место в мировом рейтинге в весе до 94 кг занимает «юпитерец» Сергей Григорьев – 160 очков.

