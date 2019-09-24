С трона долой – из банкноты вон. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе говорим об изображениях людей на денежных знаках.

История 97. С трона долой – из банкноты вон

Отрезать с фотографии человека, воспоминания о котором хотелось оставить в прошлом, — ход, довольно распространенный в быту. А если портрет растиражирован миллионами экземпляров? Ножницы, а точнее резак все равно пригодится, решили в африканской стране Заир. В 1997 году там свергли диктатора Жозефа Дезире Мобуту, страну переименовали в Демократическую республику Конго, но вот на перепечатку всех банкнот, которые были в обращении, средств не хватало. Поэтому временно оставили новый заир, но вырезали с купюр лицо Мобуту.

Чем же заслужил правитель такое обидное с финансовой точки зрения решение? Он выстроил тоталитарное государство, где все протестные настроения жестоко подавлялись. Экономика Заира была в упадке: многочисленные внешние кредиты было нечем платить, рос уровень инфляции, процветала коррупция. Это при том, что природа щедро одарила эти земли: медь, кобальт, алмазы, оловянная руда и цинк – это лишь некоторые ресурсы, которые добывала промышленность.

Сам Мобуту при этом сколотил состояние, равное внешнему долгу своей страны. Экспорт алмазов занижался, а разница шла на его счета, деньги на собственные расходы диктатор просто брал из бюджета: в хранилища приезжали грузовики, которые загружались мешками с банкнотами. «Президентская дотация» — так называлась эта странная манера пополнять собственную «кубышку».

В 1998 году в Демократической республике Конго ввели новую валюту — конголезский франк. Номинал колеблется от 1 сантима до 20 тысяч франков, но самые мелкие банкноты в обороте практически не встретить.