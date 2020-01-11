С понедельника московские троллейбусы будут прибывать в Рязань ежедневно

С понедельника, 13 января, в Рязань начнут ежедневно привозить по 5 троллейбусов из Москвы. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Напомним, всего в Рязань поступит 78 троллейбусов, которые ранее работали на улицах столицы. Очередная партия из пяти машин прибыла в наш город на этой неделе.
На месте троллейбусы проходят техническое обслуживание, их укомплектовывают противопожарным оборудованием и необходимым инвентарём. Машины получают инвентарные номера, после чего их выпускают на маршруты.
– Троллейбусы переданы в МУП «УРТ» в рамках договорённости между правительством Москвы и правительством Рязанской области, – говорится в сообщении на сайте администрации Рязани.