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С понедельника московские троллейбусы будут прибывать в Рязань ежедневно

С понедельника, 13 января, в Рязань начнут ежедневно привозить по 5 троллейбусов из Москвы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, всего в Рязань поступит 78 троллейбусов, которые ранее работали на улицах столицы. Очередная партия из пяти машин прибыла в наш город на этой неделе. 

На месте троллейбусы проходят техническое обслуживание, их укомплектовывают противопожарным оборудованием и необходимым инвентарём. Машины получают инвентарные номера, после чего их выпускают на маршруты. 

– Троллейбусы переданы в МУП «УРТ» в рамках договорённости между правительством Москвы и правительством Рязанской области, – говорится в сообщении на сайте администрации Рязани. 

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