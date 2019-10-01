С 1 октября увеличены выплаты по европротоколу

С 1 октября 2019 года максимальная выплата по европротоколу составляет 400 тысяч рублей (ранее – 100 тысяч). Получить возмещение в пределах всей страховой суммы могут водители на территории всей страны. Кроме того, разногласия участников дорожно-транспортного происшествия теперь не являются препятствием для оформления европротокола, но в этом случае максимум останется прежним, то есть 100 тыс. руб. Данные об обстоятельствах аварии должны быть зафиксированы с помощью специального мобильного приложения «ДТП. Европротокол» или системы ГЛОНАСС.

– Европротокол можно использовать при соблюдении ряда условий: в ДТП участвовали только 2 автомобиля, в аварии не пострадали люди, участники происшествия имеют действующие полисы ОСАГО, – напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Также в течение пяти дней каждый из водителей должен передать заполненный экземпляр извещения в свою страховую компанию. Но согласно изменениям, если страховщик не получил сведения, которые участники зафиксировали и передали в автоматизированную систему, он не вправе отказать в возмещении в пределах суммы 100 тыс. рублей.

За 6 мес. 2019 года выплаты по обязательному страхованию в тех случаях, когда ДТП оформлено без участия сотрудников полиции, превысили 70 млн рублей, что на 120% больше, чем за аналогичный период 2018 года.