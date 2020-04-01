Рязанскую молодёжь приглашают поучаствовать в бизнес-игре «Начинающий фермер»

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Российский союз сельской молодежи поможет молодым аграриям развить навыки бизнес-планирования и умение работать в команде. Участники игры «Начинающий фермер» получат экспертную оценку своих проектов, победителей наградят дипломами и памятными подарками и пригласят на стажировку в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии.

К участию приглашают команды до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Ими могут стать школьники, студенты-аграрии, молодежь с опытом ведения личного подсобного хозяйства и молодых предпринимателей сферы АПК. Бизнес-проекты могут быть посвящены 6 направлениям:

– животноводство;

– растениеводство;

– сельскохозяйственная кооперация;

– агротуризм, ландшафтный дизайн;

– свободная тема.

Участники бизнес-игры пройдут несколько этапов: национальный этап – до 30 июня 2020 года, международный (заочный) – до 31 августа и международный очный с защитой проектов перед международным экспертным советом – до 31 октября в одном из регионов России.

Бизнес-игра «Начинающий фермер» проходит при поддержке Минсельхоза России и Федерального агентства по делам молодёжи. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В Рязанской области традиционно проводится региональный этап игры, организаторами которого выступают Рязанское региональное отделение РССМ и Рязанский государственный агротехнологический университет. Заявки для участия принимаются по адресу электронной почты ryazan@rssm.su в срок до 15 мая 2020 года.