Рязанского бойца ММА засудили из-за песни о Люцифере

Бойцу ММА из Рязани Михаилу Коробкову присудили поражение на турнире в Воронеже из-за песни. Об этом пишет «КП Рязань».



Турнир, в котором участвовал рязанец, назывался «Донской атаман». Соперником Коробкова был Султан-али Давудов из Москвы. По словам очевидцев, рязанец доминировал на протяжении всего боя, у зрителей не было сомнений, что победу отдадут ему. Тем не менее, по очкам победил Давудов.



Решение судей вызвало недовольство зрителей. Всё объяснил руководитель промоутерской компании по ММА «Донской Атаман» и вице-президент Федерации СБЕ (ММА) Воронежской области Антон Фетисов. Поднявшись на ринг, он заявил, что причина решения в песне, под которую вышел на бой Коробков.



Перед поединком рязанец появился в зале под композицию группы «Коррозия металла» «Мой король Люцифер». Это и вызвало недовольство у православного атамана.

