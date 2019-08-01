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Рязанское отделение ГУ Центробанка РФ по ЦФО отметило 155-летие

В четверг, 1 августа, в Рязанское отделение ГУ Центробанка РФ по ЦФО отметило 155-летие. Торжественное мероприятие прошло в Театре драмы. Сотрудников поздравил вице-губернатор региона Игорь Греков. Он отметил, что региональное подразделение активно участвовало в становлении финансово-кредитной системы страны.

– Сегодня вы показываете столь же качественную работу, укрепляете финансовую стабильность в регионе, работаете над усилением национальной платежной системы, – отметил Игорь Греков.

Вице-губернатор вручил сотрудникам региональные награды. К поздравлениям присоединились начальник ГУ Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Надежда Иванова, управляющий отделением по Рязанской области Сергей Кузнецов и первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член Комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам, член Комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам Александр Шевырёв.

– 155 лет – большой срок. Я желаю нашему Центробанку вечной жизни как опоры, оплота и стержня стабильности нашей российской экономики. Здоровья, счастья, любви! Чтобы наша экономика развивалась и процветала, – сказал первый зампред и вручил награды от Областной думы.

Участниками мероприятия стали руководители областных и городских органов власти, представители общественных организаций, предприятий региона, работники и ветераны банковской службы.

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