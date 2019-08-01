Рязанским железнодорожникам вручили награды

В четверг, 1 августа, в Муниципальном культурном центре прошло торжественное собрание, посвящённое Дню железнодорожника. В этом году праздник отмечается 4 августа.

С тожеством сотрудников РЖД поздравили и.о. руководителя регионального минтранса Валерий Ерёмин, председатель Комитета по экономическим вопросам, депутат Рязанской областной думы Татьяна Гусева, руководители РЖД.

И.о. заместителя начальника московского железной дороги (по территориальному управлению) Сергея Дмитрова отметил, что праздник в этом году совпал с 60-летним юбилеем столичной железной дороги.

– Эти яркие праздники являются особенно значимыми для всех, кто причастен к великому делу создания железной дороги. Московская магистраль – уникальная транспортная система благодаря самоотверженному труду поколений. Сегодня этот славный путь продолжает новая смена железнодорожников, которая своим талантом и самоотверженностью прокладывают успешный путь в будущее, – сказал Сергей Дмитров.

Сергей Дмитров вручил награды и благодарности от министра транспорта РФ. Валерий Ерёмин присоединился к поздравлениям и вручил региональные награды железнодорожникам.

– Профессия железнодорожника была, есть и ещё долго будет самой почётной профессией РФ. Вы вносите огромный вклад в перевозку пассажиров и грузов на территории региона, – добавил Валерий Ерёмин.

Татьяна Гусева рассказала о том, что её жизнь постоянно пересекается с железной дорогой. И сейчас она является депутатом Железнодорожного района.

– Остаётся только пожелать всем вам счастья, благополучии, здоровья, любви. Как человек, который много придвигается, отмечу, что железная дорога – самый надёжный, удобный и дешевый вид транспорта. Спасибо вам большое за вашу работу, – сказала Татьяна Гусева.

Депутат вручила железнодорожникам награды и ценные подарки от Рязанской областной думы.