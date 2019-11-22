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Рязанский журналист и волонтёр проведёт акцию «Подари Новый Год одиноким людям»

Рязанский журналист и волонтёр Алексей Матвейчик организует акцию «Подари Новый Год одиноким людям». Об этом он написал у себя на странице в соцсети. 

Матвейчик отмечает, что для одиноких людей такие семейные праздники, как Новый год и Рождество являются очень сложным периодом. 

– Давайте подарим этим людям маленькие новогодние ёлочки, подарки и открытки, изготовленные своими руками, сладости к чаю и т.п, – написал Алексей.

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Матвейчик собрал адреса одиноких людей. Желающих принять участием в акции, он просит писать ему в личные сообщения в соцсети ВКонтакте. 

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