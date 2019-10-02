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Рязанский завод выпустил уникальную вакцину от гриппа

В Рязанской области выпустили вакцину от гриппа нового поколения. В среду, 2 октября, уникальная четырехвалентная вакцина была представлена на территории завода «Форт».

Препарат носит название «Ультрикс Квадри». Он служит для профилактики гриппа последнего поколения и формирует стойкий иммунитет к вирусу. Высокая эффективность и хорошая переносимость препарата подтверждены клиническими исследованиями, сообщает сайт «Издательства «Пресса». Уникальность вакцины состоит ещё и в том, что в ней нет консервантов и адъювантов. В этом году завод выпустит около трёх миллионов доз для всей страны.

От лица главы региона руководство и сотрудников завода поблагодарил и.о. министра промышленности и экономического развития региона Андрей Варфоломеев.

Всем желающим сделали прививки от гриппа на месте.

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