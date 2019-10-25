Рязанский онколог назвал основные факторы риска развития рака

Главный онколог Рязанской области назвал основные факторы риска развития злокачественных новообразований. Слова Михаила Рязанцева, главрача Рязанского онкологического диспансера, опубликовали на сайте регионального минздрава.

Онколог отметил, что особое внимание нужно уделить хроническим заболеваниям. В частности, гастрит, язвенную болезнь желудка, ХОБЛ и хронические воспалительные заболевания женских и мужских половых органов.

Также к развитию рака могут привести хронический стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и ожирение.

– Чтобы минимизировать риск развития меланомы, надо избегать долгого пребывания на солнце, не травмировать родинки и забыть про солярий навсегда, – отметил Михаил Рязанцев.

Если же родинка увеличилась в размере, изменила цвет или появилось новообразование, следует немедленно обратиться к врачу.

Конечно, не следует забывать о наследованных факторах и следить за своим здоровьем. Заболевание важно диагностировать на ранней стадии, для этого следует проходить профилактическое обследование раз в два года.