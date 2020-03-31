Рязанский губернатор ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом

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Для усиления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены изменения в Распоряжение губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг. Соответствующий документ подписан 31 марта.



Администрациям муниципальных районов и городских округов Рязанской области рекомендовано в срок до 2 апреля утвердить перечень торговых объектов и прикрепленных к ним жилых домов для обеспечения торгового обслуживания населения продовольствием и товарами первой необходимости, а также проинформировать о перечне население. Кроме того, жителям населенных пунктов, обслуживаемых при помощи развозной торговли, должна быть предоставлена информация о графике доставки продуктов и товаров, контакты обслуживающих организаций или ИП.



Ряд положений документа касаются работы досуговых и образовательных центров для детей, а также регистрации заключения и расторжения брака.



Подробно с документом можно ознакомиться здесь.

