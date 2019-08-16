Рязанский девелопер презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»

Рязанский девелопер «Мармакс» презентовал квартиры с террасами на первом жилом в парковом квартале «Голландия».

В этом году компания «Мармакс» предложила новый формат квартир с дополнительным пространством – квартиры с террасами поднятыми на невысокий подиум и декоративным ограждением.

«Если вы хотите ощущать особый комфорт и при этом находиться за пределами своей уютной квартиры, тогда терраса – это прекрасный вариант именно для вас. Выходя на собственную террасу, вы всё ещё дома, но при этом уже в парке, — отметили представители компании. –Терраса может быть обустроена для любого времени года».

Здесь вы сможете встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис

«Квартиры с террасами будут интересны многим рязанцам, ведь покупая квартиру в жилом комплексе «Голландия», вы получаете ещё и уникальный вид на целый парк. Благодаря ландшафтному дизайну двор-парка вы всегда будете ощущать приятные сезонные ароматы и самое главное воздух в вашем доме всегда будет чистым, – подчеркнул девелопер.

Представители компании также отмечают, что в парковом квартале «Голландия» будут реализованы европейские концепции. Так например, в комплексе будет:

подземный паркинг на 56 машиномест;

закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

высокие панорамные окна;

просторные колясочные;

подземные мусорные контейнеры;

фитнес-зал для жителей комплекса;

душ для собак;

Wi-Fi во дворе;

лифтовые системы OTIS и мн.др.

Подробнее о приобретении квартир в парковом квартале «Голландия» можно узнать на сайте или по телефону отдела продаж 500-005.

1 из 3

®