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Рязанские врачи спасли жизнь молодой женщины и её будущего малыша

22-летняя жительница Рязани на 36 неделе беременности поступила в Рязанский кардиодиспансер около месяца назад. У неё был диагностирован большой тромб в левой ноге, который находился в свободном положении в вене. При родоразрешении он мог попасть в легкие, перекрыть доступ крови к кислороду и стать причиной летального исхода. Такое состояние в медицине называется тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА).

Эта проблема является третьей по частоте причиной внезапной смерти после инфарктов и инсультов. В народе о такой ситуации говорят: «Тромб оторвался».

Специалисты Рязанского кардиодиспансера провели ряд консилиумов. Обсуждались два варианта: делать традиционную операцию, что значительно повысило бы риски для матери и плода, или использовать высокотехнологичный вид медицинской помощи – установку кава-фильтра. Это своеобразная ловушка в виде зонтика, которая имплантируется через небольшой прокол вены под ключицей в нижнюю полую вену – главную вену организма по которой кровь движется к легким. Он свободно пропускает кровь, но задерживает тромб, если он отрывается. Приоритет был отдан именно такому способу решения проблемы. Риски всё равно оставались, потому что в той зоне, куда нужно было поставить кава-фильтр, вена сильно сдавлена увеличенной маткой и есть риск того, что он не сможет полностью раскрыться и выполнить свою функцию. Поэтому сразу после установки кава-фильтра женщина была переведена в профильное медучреждение, где ей в этот же день было сделано кесарево сечение под контролем кардиохирургов.

В настоящее время мать и ребенок выписаны домой.

«Через три недели контрольное УЗИ вен показало, что тромб прирос к стенке, и опасность его отрыва миновала. После этого мы удалили кава-фильтр, так как он уже выполнил свою задачу. Женщина будет находиться под регулярным наблюдением хирургов кардиодиспансера. Это третий аналогичный случай в регионе за последние 20 лет. Очень важно, что у нас нарабатывается положительный опыт по разрешению таких проблем. Считаю, что при необходимости, мы сможем и в дальнейшем успешно проводить подобные вмешательства», – прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

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