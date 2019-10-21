Рязанские врачи спасли девушку, которая проглотила вилку



Рязанские врачи спасли девочку, которая проглотила вилку. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

17-летняя пациентка рассказала, что столовый прибор проглотила случайно. Снимок показал, что в желудке вилка располагалась зубцами вверх. Хирургическое вмешательство провели сразу же после обращения.

-Тянуть вилку из желудка вверх эндоскопическим сачком оказалось невозможным, т.к. острые зубцы могли повредить ткани внутренних органов, — прокомментировал и.о. заведующего хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Олег Ларькин, — поэтому приняли решение оперировать. Через небольшие разрезы на животе ввели инструменты, захватили вилку внутри желудка и извлекли. Операция длилась несколько минут.

Девушка провела в больнице неделю и уже готовится к выписке. Вилка, которую извлекли из желудка пациентки, пополнит коллекцию инородных тел, которые достают эндоскописты у детей.