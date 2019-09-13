Рязанские врачи разработали новый способ диагностики варикозной болезни

Учёные Рязанского медуниверситета и врачи областного кардиодиспансера разработали новый способ диагностики варикозной болезни. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Современным стандартном обследования пациентов с варикозной болезнью является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование, проводимое для оценки состояния вен нижних конечностей. Однако очень важно оценивать кровообращение не только в магистральных венах, но и состояние мелких сосудов, так как именно они имеют важное значение в развитии заболевания и образовании, впоследствии, трофических язв. С помощью разработанного рязанскими врачами метода анализ состояния мелких сосудов происходит во время стандартного УЗИ исследования посредством оценки различных показателей крупных (магистральных) вен. Такие параметры, как скорость и направление кровотока, обобщаются в единый показатель, на основе которого врач делает вывод о состоянии кровообращения в микроциркуляторном русле в области трофических изменений.

Таким образом, разработанная методика позволяет не допустить дальнейшее развитие варикозной болезни — выявленные на ранних стадиях сосудистые изменения, начинающиеся задолго до поражения магистральных вен, легче вылечить, применяя при этом меньший набор средств и методов. Кроме того, обнаружив изменения, врач может скорректировать тактику лечения уже имеющихся заболеваний.

В Рязанском областном клиническом кардиологическом диспансере уже применяется запатентованный метод, разработанный коллективом рязанских сосудистых хирургов.