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Рязанские воспитатели поделились опытом с коллегами из Удмуртии

В Рязани состоялось мероприятие по обмену опытом между педагогами дошкольного образования. Своим опытом с рязанскими коллегами поделились воспитатели из Удмуртии.

Встреча проходила в детском саду № 30. Инициатором встречи стала Ольга Веннецкая, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Российской академии образования. Посетив рязанские детские сады в качестве эксперта по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в апреле 2019 года, она высоко оценила опыт рязанских коллег и рекомендовала организовать работу по его распространению.

28 сентября детский сад №30 посетили представители муниципальных образовательных учреждений Удмуртской республики. Педагоги представили семейно-центрированную модель взаимодействия воспитателей и родителей в условиях инклюзивного образования, которая разработана Научно-образовательным центром практической психологии и психологической службы РГУ имени С.А Есенина (руководитель — Эльвира Самарина), и успешно реализуется уже два года.

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