Рязанские сотрудники МЧС проверили лед на водоемах

Рязанские спасатели провели проверку льда на городских и региональных водоемах. Об этом стало известно от сотрудников пресс-службы Рязанского ГУ МЧС.

С 1 января 2020 года сотрудники МЧС уже провели 42 патрулирования. По итогам проверки специалисты призвали граждан не выходить на тонкий лед. Также спасатели напомнили правила спасения.

Кроме того, работники МЧС подготовили список правил поведения перед выходом на лед в зимнее время года. Во-первых, нельзя выезжать на лед на транспорте, а также отпускать детей на лед без сопровождения взрослых. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не стоит проверять прочность льда ударом ноги. Если вы оказались на тонком льду, который трескается, нужно неспешно повернуть к берегу и скользящими шагами вернуться по уже пройденному пути.