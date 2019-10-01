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Рязанские школьники и студенты привели в порядок хоккейный корт

26 сентября на улице Новаторов состоялся субботник. Ученики школы №55, студенты рязанских колледжей и университетов, а также активисты ТОС «Новаторы» привели в порядок хоккейный корт.

Они закрасили испорченное надписями и граффити ограждение хоккейного корта, убрали опавшую листву и мусор с территории спортивной площадки.

Хоккейный корт – одного из любимых мест активного отдыха жителей улицы Новаторов. Под руководством активиста Николая Лузгина зимой здесь заливают каток и проводят спортивные соревнования и тренировки. Летом ребята активно проводят на площадке футбольные турниры и играют в баскетбол, сообщает сайт администрации города.

При поддержке депутата Рязанской городской Думы Сергея Фомина здесь установили освещение. Субботники силами активистов здесь проводятся регулярно.

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