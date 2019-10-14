Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал спрос на услугу «Интерактивное телевидение» среди рязанских предпринимателей. В третьем квартале 2019 года продажи сервиса повысились в два раза по сравнению с предыдущими периодами. Цифровое решение способствует повышению лояльности клиентов сферы услуг.

«Интерактивное телевидение» – это телепрограммы, фильмы и сериалы на любой вкус. С помощью сервиса заказчик может самостоятельно настраивать приветственную страницу и организовывать рекламные включения. Компания сформировала четыре пакета решения: «ТВ в офис и коворкинг», «ТВ для сферы услуг», «ТВ для гостиниц» и «ТВ для детских учреждений».

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровое решение «Интерактивное телевидение» открывает для предпринимателей новые возможности. Благодаря этому сервису они могут проводить рекламные кампании, рассказывать персоналу о внутренних изменениях и информировать клиентов об актуальных акциях. Услуга от «Ростелекома» также позволит заказчикам транслировать рекламу сторонних компаний, получать дополнительный доход и в целом улучшать свои показатели».

Подробную информацию о сервисе «Интерактивное телевидение» и других решениях для бизнеса можно получить на сайте «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 и в офисах продаж.