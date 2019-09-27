Рязанские чиновники впервые публично отчитались перед гражданами

В четверг, 26 сентября, в Рязани впервые прошёл публичный отчёт чиновников перед жителями, проведённый по инициативе губернатора Николая Любимова. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.



Первыми держали отчёт перед рязанцами зампред правительства Дмитрий Филиппов и руководители курируемых им министерств и ведомств – министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Игорь Кривозубов.



Следить за ходом мероприятия можно было в прямом эфире – трансляцию в социальных сетях просмотрели более 22 тысяч раз. Публичный отчёт состоялся на площадке Рязанского инновационного научно-технологического центра в «Точке кипения», прийти туда мог любой желающий.



Чиновники предоставили информацию и дали ответы на самые злободневные вопросы. Некоторые из них были переданы для дальнейшей работы в профильные министерства.



В правительстве Рязанской области сообщили, что следующий подобный отчёт запланирован уже на будущей неделе.

