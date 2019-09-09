Рязанские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна

В Рязанской области продолжается уборочная кампания. Зерновые культуры обмолочены на 99% площадей. Получено 2005,2 тыс. т зерна при средней урожайности 33,5 ц/га, сообщает сайт регионального правительства.

По валовому сбору лидирует Сараевский район, где намолочено 227,5 тыс. т зерна. Свыше 100 тыс. т получено в Милославском, Скопинском, Михайловском, Ряжском, Александро-Невском, Старожиловском, Ухоловском и Шацком районах.

Наивысшая урожайность отмечена в Александро-Невском районе, где с каждого гектара аграрии получают по 50 центнеров зерна. В восьми районах урожайность превысила среднюю по региону.