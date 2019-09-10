Рязанец отсудил у Водоканала компенсацию за повреждённый крышкой люка автомобиль

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика на решение Советского районного суда г. Рязани о возмещении материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В начале июня 2018 года произошло ДТП – наезд автомобиля на препятствие – бетонную крышку канализационного люка, которая от наезда открылась, в результате чего автомобиль истца получил механические повреждения. Потерпевший вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили схему места совершения ДТП. Для определения стоимости восстановительного ремонта истец обратился к независимому эксперту. Согласно его заключению стоимость восстановительного ремонта без учета износа автомобиля составила более 60 тысяч рублей, утрата товарной стоимости более 6 тысяч рублей. Полагая, что ДТП произошло в результате неисполнения обязанности по обеспечению безопасности движения на участке дороги, находящейся в ведении МП «Водоканал города Рязани» истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Ответчик МП «Водоканал города Рязани» исковые требования не признал, пояснил, что канализационная сеть, по которой транспортируются стоки, в том числе смотровой колодец, в результате наезда на крышку которого произошло ДТП, МП «Водоканал города Рязани» не передавалась, полагал, что ответственность за ненадлежащее содержание смотрового колодца должна быть возложена на администрацию Рязани, и просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Из документов, имеющихся в материалах дела, следует, что канализационная сеть, по которой транспортируются стоки от жилого дома, в том числе смотровой колодец, в результате наезда на крышку которого произошло ДТП, присоединена к сетям, обслуживающимся и находящимся на балансе МП «Водоканал», денежные средства в счет оплаты услуги по водоотведению от собственников и пользователей помещений многоквартирного жилого дома, поступают в МП «Водоканал города Рязани». Таким образом, ответчик обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность данной канализационной сети.

Советский районный суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования истца, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца в счет возмещения материального ущерба, причиненного ДТП, денежных средств и судебных расходов на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.