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Рязанцы заняли призовые места на V Национальном чемпионате «Абилимпикс»

В пятницу, 22 ноября, в Москве завершился V Национальный чемпионат «Абилимпикс». В нём участвовали около 1800 конкурсантов из 85 регионов России. Рязанскую область представляли 11 человек – десять студентов и один школьник.

Студент Михайловского экономического колледжа-интерната Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Короткий занял первое место в компетенции «Администрирование баз данных».

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Дарья Пенина из Михайловского экономического колледжа-интерната Министерства труда и социальной защиты РФ в компетенции «Администриро-вание отеля» стала второй. Серебро завоевала также обучающаяся Рязанской школы-интерната Алена Сербина, ее направление – «Портной».

Командное третье место в «Кулинарном деле» заняли студенты Рязанского многопрофильного колледжа – Элшан Биннатов и Виктор Тютючкин.

V Национальный чемпионат «Абилимпикс» включал 62 основные компетенции и 31 презентационную компетенцию.

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Оценивали ребят более 700 экспертов. В числе них представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инва-лидов. Два эксперта были из Михайловского экономического колледжа-интерната.

Деловая программа состояла из встреч с работодателями, профориентационных мастер-классов, лекций и дискуссий.

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