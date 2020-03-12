Рязанцы снова напишут «Тотальный диктант»

11 марта началось третье путешествие «Тотального диктанта» – проекта, который пройдет через пять стран, чтобы передать статус столицы акции от Таллина Санкт-Петербургу. Автомобили компании ГАЗ стартовали от Котла культуры в Таллине, чтобы за три недели преодолеть 4253 километра и посетить 14 городов.

За 21 день команда проекта посетит 14 городов в пяти странах, где пишут диктант: Таллин, Рига, Калининград, Варшава, Брест, Минск, Калуга, Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Городец, Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург.

За ходом автопробега Таллин — Санкт-Петербург можно следить на сайте auto-probeg.totaldict.ru.

В Рязань «Тотальный диктант» приедет 22 марта. В этот день в библиотеке имени Горького можно будет послушать лекцию Антона Сомина «Как мы друг к другу обращаемся?». 22 марта здесь же Елена Арутюнова прочтёт лекцию на тему «Что делать орфографисту, если кошки – это банки (о проблемах написания географических названий и решениях этих проблем)»

Принять участие в Тотальном диктанте могут все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Текст диктанта-2020 специально для акции известный российский писатель Андрей Геласимов подготовил об основоположнике теоретической космонавтики Константине Циолковском. Текст разделен на 4 части по 270-280 слов. Первую напишут в 8.00 по московскому времени на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, Японии, Австралии, Корее, Китае; вторую часть в 11.00 МСК будут писать Западная Сибирь и Урал, а также находящиеся в соответствующих часовых поясах страны; третью часть в 14.00 по Москве напишет европейская часть России и страны Европы; а в 23.00 по московскому времени к акции подключатся Северная и Южная Америка.

Все части можно написать онлайн под прямые трансляции из каждой часовой зоны.

Подробности можно узнать на сайте проекта totaldict.ru.