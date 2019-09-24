

Рязанцы пожаловались на сокращение автобусных маршрутов в сторону Солотчи и Требухино. Фото нового расписания опубликовано в сообществе «Новости Рязани» ВКонтакте.

В расписании последний рейс автобуса в этом направлении уходит в 16.25. «Не за горами их полная отмена», — прокомментировала ситуацию автор поста.

Вопрос о сокращении маршрутов в этом направлении на заседании комитета Рязанской гордумы 24 сентября поднял депутат Пётр Пыленок. Начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно пояснил, что раньше автобусы работали на маршрутах вечером, когда коммерческие перевозчики уезжали «в гараж». По словам Михно, теперь автобусы переместили на более выгодные маршруты. Однако в управлении транспорта уже получили жалобы на отсутствие поздних маршрутов и работают над новым изменением расписания.