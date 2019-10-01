Рязанцы напишут Всероссийский экономический диктант

9 октября 2019 года россияне смогут оценить уровень своей экономической грамотности и знания в области текущих экономических процессов, практических вопросов экономической жизни, экономической истории страны. В этот день акция пройдёт по всей России: на 1450 региональных площадках в 85 субъектах РФ, а также на 10 зарубежных площадках.

В Рязанской области диктант напишут в РГАТУ имени П.А.Костычева.

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» организована Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН. Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия».

«Экономика – наука, которая пронизывает все сферы человеческой деятельности, поэтому главная цель акции – пробудить интерес к ее основам, мотивировать участников участвовать в экономической жизни страны, лучше ориентироваться в ее реалиях, показать, что экономические знания необходимы для принятия ежедневных решений, а уровень экономической грамотности во многом определяет качество нашей жизни», – рассказал о задачах акции президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

Акция была проведена впервые в 2017 году и стала ежегодной. В этом году к диктанту впервые присоединились все субъекты РФ и новые зарубежные площадки, среди которых Республика Беларусь.

По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации, на что стоит обратить внимание, какие аспекты следует учесть составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Диктант будет проходить в форме теста в двух вариантах – для школьников и всех остальных. 9 октября с 12:00 и до полуночи Диктант можно написать онлайн. Регистрация уже открыта. Все площадки акции можно найти на сайте диктанта https://www.diktant.org.