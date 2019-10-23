На главную Органы власти Администрация Рязанцы начали голосовать за территории, которые благоустроят в следующем году
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

Рязанцы начали голосовать за территории, которые благоустроят в следующем году

Рязанцы снова смогут выбрать территории, которые будут благоустроены. Первый этап по сбору предложений стартовал в среду, 23 октября. На одну из площадок в ТЦ «Круиз» приехали член муниципальной общественной комиссии, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина, общественные деятели. Вместе с жителями Рязани они сделали свой выбор общественного пространства.

Жители Рязани старше 14 лет смогут сделать свой выбор до 30октября на следующих площадках:

  • ТЦ «Премьер», ул. Московское шоссе, д. 21;
  • ТЦ «Круиз», ул. Солотчинское шоссе, д. 11;
  • ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;
  • ТЦ «Европа», Новоселов, д. 62;
  • Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;
  • «Барс на Московском», Московское шоссе, д. 5а;
  • «Барс на Есенина», ул. Есенина, д. 13г;
  • ТЦ «Атрон», ул. Ленина, д. 21;
  • ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;
  • Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань», ул. Каширина, д. 1а;
  • Ресурсный центр «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1;
  • все общеобразовательные школы города Рязани.

Каждую из территорий, набравшую большинство голосов, обсудят на втором этапе проекта. Своё мнение о видах работ и приоритетах благоустройства территорий смогут высказать все желающие. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани продолжается «Фестивальное лето»

Елена Сорокина поздравила с днём рождения Почётного гражданина города Зинаиду Курицыну

Елена Сорокина поручила отремонтировать дороги, разбитые строительной техникой