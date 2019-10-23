Рязанцы начали голосовать за территории, которые благоустроят в следующем году

Рязанцы снова смогут выбрать территории, которые будут благоустроены. Первый этап по сбору предложений стартовал в среду, 23 октября. На одну из площадок в ТЦ «Круиз» приехали член муниципальной общественной комиссии, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина, общественные деятели. Вместе с жителями Рязани они сделали свой выбор общественного пространства.

Жители Рязани старше 14 лет смогут сделать свой выбор до 30октября на следующих площадках:

ТЦ «Премьер», ул. Московское шоссе, д. 21;

ТЦ «Круиз», ул. Солотчинское шоссе, д. 11;

ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;

ТЦ «Европа», Новоселов, д. 62;

Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;

«Барс на Московском», Московское шоссе, д. 5а;

«Барс на Есенина», ул. Есенина, д. 13г;

ТЦ «Атрон», ул. Ленина, д. 21;

ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;

Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань», ул. Каширина, д. 1а;

Ресурсный центр «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1;

все общеобразовательные школы города Рязани.

Каждую из территорий, набравшую большинство голосов, обсудят на втором этапе проекта. Своё мнение о видах работ и приоритетах благоустройства территорий смогут высказать все желающие. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.