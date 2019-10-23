Рязанцы начали голосовать за территории, которые благоустроят в следующем году

Рязанцы снова смогут выбрать территории, которые будут благоустроены. Первый этап по сбору предложений стартовал в среду, 23 октября. На одну из площадок в ТЦ «Круиз» приехали член муниципальной общественной комиссии, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина, общественные деятели. Вместе с жителями Рязани они сделали свой выбор общественного пространства.
Жители Рязани старше 14 лет смогут сделать свой выбор до 30октября на следующих площадках:
- ТЦ «Премьер», ул. Московское шоссе, д. 21;
- ТЦ «Круиз», ул. Солотчинское шоссе, д. 11;
- ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;
- ТЦ «Европа», Новоселов, д. 62;
- Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;
- «Барс на Московском», Московское шоссе, д. 5а;
- «Барс на Есенина», ул. Есенина, д. 13г;
- ТЦ «Атрон», ул. Ленина, д. 21;
- ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;
- Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань», ул. Каширина, д. 1а;
- Ресурсный центр «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1;
- все общеобразовательные школы города Рязани.
Каждую из территорий, набравшую большинство голосов, обсудят на втором этапе проекта. Своё мнение о видах работ и приоритетах благоустройства территорий смогут высказать все желающие. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.