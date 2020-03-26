Рязанцы могут взаимодействовать с налоговой службой в бесконтактном режиме

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В целях исключения распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области налоговые органы региона рекомендуют рязанцам воздержаться от посещения налоговых инспекций и взаимодействовать с налоговой службой в бесконтактном режиме.



Для получения налоговых услуг по бесплатному информированию можно воспользоваться телефоном Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Кроме того, большое количество вопросов можно решить, используя электронные сервисы, доступные на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.



Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику, не выходя из дома или офиса:



— получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплаты, о задолженности по налогам перед бюджетом; т.е. контролировать состояние расчётов с бюджетом;



— заполнить и подать декларацию ф. 3-НДФЛ (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение) с приложенными документами, при этом не дублируя их на бумажном носителе;



— осуществлять оплату, как задолженности, так и текущих начислений в режиме on-line, а при необходимости формировать и распечатывать квитанции для оплаты в отделениях банков;



— обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.



Пользователи Личного кабинета налогоплательщика имеют возможность направить в налоговую инспекцию заявление о льготе, уточнить информацию об объектах налогообложения (в случае содержания неверных данных в личном кабинете или налоговом уведомлении), а так же заказать и получить в режиме онлайн справку о состоянии расчетов, об исполнении обязанности по оплате налогов, акт совместной сверки, получить справки о подтверждении права на получение имущественных и социальных вычетов и т.д.



Записаться на прием к налоговому инспектору и посетить налоговую инспекцию без очереди позволяет Интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».



Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить своё обращение и др.

