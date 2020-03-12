Рязанцы могут принять участие в творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою»

В Год Памяти и Славы в честь 75-летия Великой Победы благотворительный фонд «Спешите делать добро!» проводит Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», посвященный подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Фотоколлаж».

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 31 марта 2020 года.

15 апреля будет опубликован список победителей, а торжественная церемония награждения состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта www.detigeroi.ru.