Рязанцев ждут уникальные лекции, йога и концерт

Уникальные лекции, концерт «АИГЕЛ» и занятия йогой можно будет посетить 17 и 18 августа в рамках форма древних городов. Открытый лекторий и фестиваль урбанистики будет работать на территории торгового городка с 11.00 до 22.00. Участие бесплатное, но участникам рекомендуют зарегистрироваться на сайте: shkola.space

В этом году 2 образовательные площадки и 20 лекций и интерактивных форматов.

Увлекательные лекции о городах от спикеров со всей страны: от цифрового антрополога до городского активиста. Понятно будет всем, а интересно каждому. Вы сможете узнать как «ловить людей» и создавать уникальные тревел-фотографии вместе с Анатолием Струниным на мастер-классе в 17:15 субботу 17 августа. Расскажем как найти инвестора для своего дела (в субботу в 13:15) или куда отправится в путешествие, чтобы отдохнуть с пользой (в воскресенье в 13:00). На открытом воркшопе от сооснователя проекта «Теперь так» и соавтора одноименного бесплатного курса бережного потребления Антона Ногинова разберем с чего начать менять свои привычки при походе в ресторан. Лекция и мастер-класс пройдут в воскресенье в 14:30 и в 17:30, соответственно.

Что такое городской фольклор и как он влияет на жизнь города — расскажут в воскресенье в 15:30 Наталья и Николай Петровы. Также в воскресенье в рамках Школы будет представлено предложение по концепции развития этой территории от молодых архитекторов и урбанистов со всей страны. Презентация начнется в 18:45—20:45.

Все занятия абсолютно бесплатны!

Большой тёплый и комфортный в любую погоду павильон Школы развернется в удивительной атмосфере Рязанской ВДНХ. Стильный фестивальный городок с зонами отдыха, едой и самым модным в городе Маркетом, инсталляция в рамках мирового проекта Inside Out с гигантскими портретами 140 рязанцев.

Школа — это идеальные летние выходные. Умные, интересные и насыщенные.

Полное расписание и регистрация на сайте: shkola.space

Параллельно гостей приглашают воспользоваться городской средой по-настоящему на мастер-классах программы Люди. Улицы города живы, когда люди на них. Для кого-то это будет первая в жизни йога в окружении советского ампира, а может быть первый в жизни пленэр. Мы расскажем современным языком историю Торгового городка, вы сможете посетить экскурсию, а также овладеть азами архитектурного скетчинга.

После занятий — вечерняя программа stage: всемирный фестиваль уличного кино в первый день. Концерт нашумевшего электронного хип-хоп дуэта — во второй. Это тоже бесплатно, билеты и регистрация не нужны.

В субботу с 20:30 до 22:00 на огромном экране покажут конкурсную программу Всемирный фестиваль уличного кино, от голосования зрителей зависит судьба лент и режиссёров.

А в воскресенье — концерт электронного дуэта «АИГЕЛ» на главной сцене. Это яркие представители новой городской культуры на всех популярных и модных событиях страны, впервые в Рязани. Вход на концерт бесплатный, регистрация не нужна. Начало в 20:45.

Школа вдохнёт жизнь и в павильоны с оригинальным историческим интерьером, в них развернутся площадки. Это первое масштабное событие в Торговом городке здесь за почти 60 лет!